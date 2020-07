Jak wygląda karta do głosowania? Na kogo można głosować w wyborach prezydenckich 2020 druga tura

Wybory prezydenckie 2020. Druga tura. Na kogo głosować?

W drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 wystartuje dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskali największe poparcie. Są to:

Druga tura tegorocznych wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Na głosowanie będziemy mieć czternaście godzin. Lokale wyborcze w całym kraju będą czynne od 7:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie godzin pracy lokali wyborczych. Decyzja taka zapadnie tylko w przypadku, gdy w którymś z lokali wyborczych dojdzie do sytuacji, która przeszkodzi w prawidłowym przeprowadzeniu wyborów.

Wybory prezydenckie 2020 - druga tura. Jak wygląda karta do głosowania?

Na karcie do głosowania, którą otrzymamy od komisji wyborczej po zweryfikowaniu naszej tożsamości, znajdują się dwa alfabetycznie umieszczone nazwiska kandydatów startujących w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż jeśli na karcie do głosowania nie będzie którejś z pieczęci, to nasz głos nie będzie ważny.