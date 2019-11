Jedzenie dla najbiedniejszych. Ruszyła coroczna akcja Banku Żywności

Kup żywność i przekaż ją potrzebującym. Wolontariusze przez dwa najbliższe dni będą czekać w ponad 3,3 tys. sklepów w całej Polsce.

- Wykarmić 7-osobową rodzinę to jednak jest wydatek. Jednorazowe wyjście do sklepu, do taniego marketu, to jest minimum 200 zł. Odciąża nas w tym bardzo bank żywności – mówiła Polsatowi Agnieszka Służewska-Nowacka.