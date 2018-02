Johnnie Walker będzie miał towarzyszkę. W marcu zadebiutuje nowa whisky znanego producenta

Jane Walker, czyli żeński odpowiednik Johnniego Walkera ma przyciągnąć do szkockiego specjału kobiety. Limitowana edycja alkoholu będzie od marca dostępna w USA.

Diageo - jeden z czołowych producentów alkoholu na świecie - postanowił zaskoczyć swoich klientów nowym produktem. Johny Walker to marka Whisky znana na całym świecie i majstrowanie przy niej jest zabiegiem dość ryzykownym. Producent postanowił jednak stworzyć żeńską alternatywę dla Johnniego i tak oto powstała Jane Walker.

Reuters podkreśla, że to bodaj największa zmiana w ponad 100-letniej historii firmy. Władze Diageo nie ukrywają, że to próba zachęcenia pań do sięgnięcia po słynny szkocki specjał.