Sprzedaż alkoholu tylko do 22.00. Polskie miasto chce nocnej prohibicji

Radni Szczecina ponownie rozważają wprowadzenie nocnej prohibicji, która miałaby obowiązywać w godzinach 22-6 . Jak informuje "Głos Szczeciński", temat ten pojawił się już w poprzedniej kadencji, ale nie doszło do jego realizacji.

Obecnie trwają przygotowania do podjęcia decyzji, które obejmują konsultacje społeczne oraz analizę opinii rad osiedli. Sprawa ma zostać poruszona na poniedziałkowej komisji zdrowia .

Nocna prohibicja zyskuje na popularności w polskich miastach. Według sondażu SW Research, 48,3 proc. Polaków popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy . Największe poparcie notuje się w miastach średniej wielkości, a przeciwnicy to głównie młodzi ludzie do 24 roku życia.

Przykładem miasta, które wprowadziło nocną prohibicję z sukcesem jest Kraków. Od lipca 2023 roku, zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje tam od północy do godziny 5:30. W efekcie liczba interwencji policyjnych spadła o 47,25 proc., a zgłoszeń do straży miejskiej o 28,84 proc. Mieszkańcy zauważają poprawę bezpieczeństwa i spadek hałasu, co przekłada się na lepszą jakość życia.