Plaga w Polsce. Przed sklepami najgorzej. Są kary

Psia psychika działa inaczej niż ludzka. Nasz pupil nie rozumie, dlaczego zostaje sam. Choć dla nas, zakupy to tylko chwila, to dla psa może to oznaczać, że po prostu odeszliśmy. Takie sytuacje mogą generować u zwierzęcia ogromny stres, a to z kolei prowadzi do wielu problemowych zachowań, takich jak szczekanie, niszczenie mebli czy agresja wobec innych zwierząt lub ludzi — czytamy na kobieta.gazeta.pl.