Kasjerka banku okradała starszych klientów. Stracili prawie 100 tys. zł

Najpierw zdobywała zaufanie majętnych seniorów, potem ich okradała. 36-latnia pracownica banku w Bielsku-Białej może spędzić najbliższe osiem lat w celi.

Klienci ufali kobiecie do tego stopnia, że nie sprawdzali stanów swoich rachunków. W większości przypadków nie potrafili tez korzystać z usług bankowości internetowej. Poza tym zrezygnowali z otrzymywania papierowych wyciągów, więc nie mieli bieżącego dostępu do rachunków. Stan posiadania sprawdzali w banku, co bardzo ułatwiało kasjerce oszustwo.