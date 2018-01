Kasy fiskalne w kantorach. Paragonowa pułapka ministerstwa finansów

Za nieco ponad 2 miesiące właściciele kantorów mogą mieć duży ból głowy. Będą musieli wystawiać paragony na transakcje wymiany walut, choć ciągle nie ma urządzeń przystosowanych do specyficznych rozliczeń jakie prowadzą. Ceny w sklepach są podawane z dwoma miejscami po przecinku. W kantorach muszą być cztery.

Od 1 kwietnia szykują się zmiany w działalności kantorów. Przepisy nakładają na właścicieli rejestrowanie transakcji wymiany walut na kasach fiskalnych. Problem w tym, że na rynku nie ma obecnie urządzeń dostosowanych do drukowania paragonów z wartościami podawanymi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a w takich wartościach podaje się kursy wymiany walut - informuje " Rzeczpospolita ".

W piątek rano euro chodziło na rynku forex po 4,1449. Przy 1 tys. euro, wartość transakcji kupna lub sprzedaży wyniosłaby po tym kursie 4 144,90 zł. Zaokrąglając to do 4,14 zł wyjdzie kwota 4140 zł. Choć to tylko 4,90 zł, przy wielu transakcjach w skali tygodnia czy miesiąca różnice mogą wychodzić bardzo duże.

- W ocenie MF kasy rejestrujące są przystosowane do ewidencjonowania sprzedaży przez kantory - informuje resort, cytowany przez RP. Ale to wszystko co ma do powiedzenia. Jednocześnie zapowiedział przygotowanie szczegółowych wyjaśnień dotyczących tej kwestii.