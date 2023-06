30 kg monet w walizce. Zemsta ocalonego z głośnej katastrofy

Jak informowała w tamtym czasie Polska Agencja Prasowa, za winnego tej katastrofy morskiej we Włoszech, uznano kapitana wycieczkowca Francesco Schettino, gdyż kazał on podpłynąć do wyspy Giglio, by pozdrowić jej mieszkańców. Kapitan chcąc zatuszować sytuację, doprowadził do opóźnienia ewakuacji z pokładu.