Kaufland wycofuje ze sprzedaży krewetki Easy Peel. "Mogą powodować reakcje alergiczne"

Sieć marketów Kaufland wycofuje Exquisit Krewetki Easy Peel. Tłumaczy to troską o dobro klientów, bo produkt może powodować reakcje alergiczne.

- W próbce wykryto przekroczenie limitu dwutlenku siarki. Mogą one mogą powodować reakcje alergiczne. Konsekwencjami nietolerancji mogą być nudności, bóle głowy, pokrzywka , astma lub niskie ciśnienie krwi - informuje sieć Kaufland. Chodzi o Exquisit Krewetki Easy Peel z datą minimalnej trwałości 04/2019 i numerem partii L 131874. Firma podkreśla, że klienci nie powinni spożywać tego produktu.

Przedstawiciele Kauflanda zapewniają też, że każdy klient dostanie zwrot pieniędzy za Exquisit Krewetki Easy Peel - nawet jak nie będzie miał ze sobą paragonu. W razie pytań co do tego produktu sieć zachęca do kontaktowania się przez infolinię 800 300 062.