Kiedy krawat, a kiedy muszka?

Co lepsze - krawat czy mucha? Który dodatek do koszuli będzie odpowiedni i czy jest on zależny od okazji? To dylemat wielu panów, którzy chcą dobrze wypaść na spotkaniu biznesowym lub ważnej uroczystości. Nie popełnij modowego faux pas i dowiedz się, kiedy ubrać krawat, a kiedy muchę. Mucha i krawat - jakie są różnice? Mucha czy krawat - trwa odwieczny, modowy spór o to, który z tych dodatków lepiej będzie komponował się z wyjściowym outfitem męskim, czyli elegancką koszulą, dobrze skrojoną marynarką i prostymi spodniami. Który wybrać, by dobrze wypaść na ważnym spotkaniu czy uroczystości? Podobnie jak moda damska, tak i ta męska ulega przeobrażeniom. To, co jeszcze jakiś czas temu uważane było za staroświeckie i passe - dziś wraca do łask. Takie drobne elementy jak muchy oraz krawaty w świecie stylu także miały swoje wzloty i upadki. Krawat kojarzył się ze skrępowaniem, niechcianym formalnym szykiem, w którym wielu panów nie czuło się dobrze. Natomiast męska mucha utożsamiana była z modą arystokratyczną lub wyższych sfer, która miała swój czas na czerwonych dywanach. Dziś mucha i krawat to ważne elementy formalnego stroju, dress code, czy uroczystych kolacji. Najmodniejsze muszki znajdziesz na Domodi.pl. Dostępna ilość fasonów, kolorów i wzorów tylko podkreśla, że te dodatki do koszuli powróciły do modowych łask i stały się ważnym elementem każdej stylizacji męskiej w eleganckim wydaniu. W historii mody to zdecydowanie mucha kojarzona była z arystokratycznym wizerunkiem, czego dowodem są licznie zachowane portrety możnowładców. Krawaty wykształciły się z militarnych dodatków. I w jednym, i drugim przypadku noszone były przez silnych oraz dominujących mężczyzn, którzy pełnili ważne funkcje społeczne. Ich ostateczny wygląd, który znamy współcześnie, wyklarował się na końcu XIX wieku, a na stałe do kanonu dodatków mody męskiej wszedł w wieku XX. Zarówno mucha, jak i krawat, swój nonszalancki i elegancki charakter uzyskują poprzez odpowiednie wiązanie, które dla niektórych mężczyzn jest nie lada sztuką i wyczynem. Na jakie okazję ubrać krawat? Krawat często jest elementem codziennej, a nie tylko odświętnej stylizacji. Wymaga tego firmowy dress code, czyli określony, formalny styl ubioru, który obowiązuje w pracy i na spotkaniach biznesowych. Krawat w tym wydaniu prezentuje się elegancko w zestawieniu z koszulą, marynarką i prostymi spodniami, jednak sprawdza się on także w stylu smart casual, czyli z nieco luźniejszym biznesowym, w którym dopuszcza się obecność np. jeansów, swetra lub kardiganu, który można założyć na koszulę z krawatem. Na jakie jeszcze okazję krawat sprawdza się lepiej niż mucha? Jest to element elegancki, który warto zakładać do koszuli na spotkania w rodzinnym gronie oraz uroczystości (jak ślub, wesele, studniówka). Ważne, aby krawat odpowiednio dopasować do koloru koszuli, a jego wiązanie uzależnić od rodzaju kołnierzyka. Krawat jest także odpowiednim dodatkiem na eleganckie wyjścia np. do teatru, ważną kolację lub randkę, która będzie odbywała się w wykwintnym miejscu. Dobór odpowiedniego krawata zależny jest od kilku zasad - po pierwsze ten dodatek powinien być ciemniejszy od koloru marynarki, a ponadto do białych lub jasnych koszuli zawsze zakłada się ciemny krawat. Kiedy do koszuli wybrać muchę? Mucha nie jest dodatkiem casualowym. Przyjęło się, że zakłada się ją do koszuli na bardzo uroczyste okazje. Jest obowiązującym elementem dress code white lub black tie, czyli takich, na których trzeba pojawić się w czarnej marynarce lub smokingu, białej koszuli oraz czarnej muszce (black tie) bądź we fraku, białej koszuli i muszce (white tie). Jest to bardzo eleganckie połączenie, które stosowane było na końcu XIX i początku XX wieku. Obecnie taki strój jest często wymagany na różnego rodzaju galach. Trzeba pamiętać, że mucha najlepiej komponuje się z frakiem lub smokingiem i to takie połączenie uznaje się za najbardziej eleganckie oraz właściwe dla tego dodatku. Mężczyźni w takim bardzo eleganckim wydaniu coraz częściej pojawiają się na swoich ślubach. Wtedy to mucha dobrze zgrywa się z kamizelką i właściwie skrojonym frakiem. Mucha kojarzy się jednak ostatnio również z nonszalancją, pewnym artystycznym rozmachem, więc ten dodatek wybierany jest często przez młodych mężczyzn na takie okazje jak studniówka lub wesele. Mucha czy krawat - komu i do jakich stylizacji te dodatki pasują najbardziej? Krawat jest dodatkiem smart casual, który jest nieodzowny przy biznesowych wyjściach. Trzeba pamiętać, że powinien on mieć odpowiednią długość i szerokość, gdyż niewłaściwe dobranie może wyglądać kuriozalnie. Ponadto krawat pozwoli nieco tęższym panom zatuszować brzuszek, czego nie zrobi mucha.

Mucha sprawdza się najlepiej w dwóch przypadkach - na dystyngowanych i uroczystych spotkaniach oraz przy tak zwanym stylu oksfordzkim, który podkreśla indywidualizm i nonszalanckie podejście do mody. Mężczyźni we współczesnych czasach znacznie częściej do formalnych stylizacji wybierają krawat, który jest dodatkiem bardziej uniwersalnym niż mucha, która nadal kojarzona jest z wyjściami na tzw. czerwony dywan.