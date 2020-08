Kiedy skończą się wariackie wyprzedaże piwa? To pilnie strzeżona tajemnica

Lidl nie miał wyjścia i natychmiast ruszył z podobną ofertą. Tu jednak liczba promocyjnych butelek była nieco mniejsza – 10 + 10, ale za to wybór gatunków był o wiele szerszy. I podobne promocje mają miejsce co kilka tygodni. Przed weekendem 14-15 sierpnia Lidl powtórzył zagrywkę z 4 piwami w gratisie przy kupnie 4, Biedronka odpowiedziała promocją na radlery, do gry włączył się też Kaufland oferujący od razu 20 piw jednej marki za 35 złotych.