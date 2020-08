W Lidlu piwo bezalkoholowe tylko dla pełnoletnich. Sieci grożą grzywny

Sieć powołuje się na stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), która przestrzega przed podawaniem dzieciom napojów bezalkoholowych typu piwo czy szampan, gdyż może to doprowadzić do wyrobienia nawyku sięgania po alkohol w późniejszym okresie życia. Polskie przepisy nie są jednak w tej sprawie po stronie Agencji. PARPA dostrzega poważny problem: piwo bezalkoholowe nie jest alkoholem w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dlatego nie ma podstaw do ograniczania jego sprzedaży.

"Ten przepis w trwającej obecnie dyskusji o ograniczeniu dostępu nieletnim do piwa bezalkoholowego jest wielokrotnie przytaczany. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ramach oceny, czy doszło do popełnienia wykroczenia, organy ścigania mogą wziąć pod uwagę stanowisko PARPA, zgodnie z którym sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego, budzi wątpliwości" - przypomina rzeczniczka.

Na rynku poza piwem bezalkoholowym dostępnych jest bardzo wiele produktów, które smakują jak wyroby alkoholowe. To m.in. szampany bezalkoholowe, lody i cukierki oraz czekolady o smaku różnych wódek czy żelki o smaku wina. Działania jednej czy dwóch sieci są istotne, ale nie rozwiążą systemowo problemu. Istnieje bowiem wiele miejsc i wiele sposobów dystrybucji tych produktów, co powoduje, że dzieci mają do nich dostęp. By były trudniej dostępne, powinien ingerować rząd.