Kierowca Kaczyńskiego zarabia jak premier. 16 tys. zł miesięcznie

16 tys. zł miesięcznie zarabia średnio kierowca Jarosława Kaczyńskiego Jacek Cieślikowski - informuje "Super Express". To jednak nie jest pensja tylko za wożenie prezesa PiS. Cieślikowski zarabia również m.in. jako członek zarządu spółki Srebrna.

Cieślikowski może pochwalić się sporym majątkiem. Jak informuje "SE", ma on 337 tys. zł oszczędności w gotówce, a do tego jest wlaścicielm trzech domów, o łącznej wartości miliona złotych. Do tego trzy działki wyceniane na 1,6 mln zł. Łatwo więc policzyć, że jego majątek to około 3 mln zł.