Kierowcy muszą uważać. Wysokie kary za przegapienie terminu

Od lipca zniknął obowiązek opłaty ewidencyjnej na Fundusz CEPiK pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy. Jak podkreślała wówczas "Rzeczpospolita", choć było to tylko 50 gr, to jednak był to obowiązek uciążliwy dla kierowców, gdyż nie każdy o tym pamiętał.