Kierowcy zaczęli mówić. Szokujący wynik dziennikarskiego śledztwa

"W otwartym kartonie znajdowały się niebieskie plastikowe torby, zawierające od 10 do 15 martwych płodów, obok w większym kartonie znajdowało się ciało noworodka" - opisał były kierowca firmy Best, który przekazał gazecie makabryczne zdjęcie.

Koronawirus. Jak będą wyglądać baseny po ponownym otwarciu? Zapytaliśmy eksperta

- To były urny z prochami, kawa, wino, wszystko pomieszane. Mógł to być też materiał biologiczny z oddziału patologii - stwierdził inny pracownik. - Nie miało znaczenia, że samochód nie jest do tego przeznaczony - dodał informator gazety.