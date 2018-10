Kierowcy zapłacą za nowe drogi. Nie tak miało być

Do budżetu z opłaty emisyjnej wpłynie w przyszłym roku 1,7 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafi do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co ciekawe, dokładnie 1,4 mld zł ma iść z NFOŚiGW na drogi lokalne. Przypadek? - zastanawia się "Fakt".

W lipcu 2017 r. PiS ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego obiecywało, że pieniędzy na drogi nie będzie szukało w kieszeniach kierowców. Stało się to po próbie wprowadzenia opłaty drogowej wynoszącej 20 gr do każdego litra na budowę i remont dróg, z której rząd się ostatecznie wycofał.

"Fakt" jednak zauważa, że rząd przeforsował ustawę o biopaliwach, która wprowadza opłatę emisyjną.

Kto ją pokryje? Koncerny paliwowe deklarują, że wezmą opłatę na siebie.

W rozmowie z money.pl w maju Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, zapewnił, że ceny paliw nie wzrosną z powodu opłaty emisyjnej. Dodał, że koncern "weźmie tę opłatę na siebie, bo nie chce tracić klientów". - Ta opłata jest tak marginalna, że mamy odwagę wziąć ją na siebie - deklarował z kolei prezes Lotosu Marcin Jastrzębski. Innego zdania jest Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. Jej zdaniem, nie ma takiej możliwości, żeby nowy podatek nie został przerzucony na konsumenta.

"Fakt" zaznacza jednak, że zapewnienia koncernów, że opłatę emisyjną wezmą na siebie, nikogo nie przekonały.

Rząd wyliczył, że w przyszłym roku z tytułu opłaty emisyjnej wpłynie do budżetu 1,7 mld zł, z czego 1,4 mld zł na konta NFOŚiGW.

Jak zauważa gazeta, we wrześniu rząd przyjął projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej ustawie na drogi lokalne ma pójść w 2019 r. 6,8 mld zł. Pieniądze mają pójść m.in. z NFOŚiGW, z którego ma wpłynąć dokładnie 1,4 mld zł.