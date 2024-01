Kirgizka urodziła w Poznaniu. Musi zapłacić 60 tys. zł

Jak podaje portal, kobieta urodziła 29 grudnia, a już 1 stycznia wróciła do pracy, do magazynu. "Mieszka w hotelu pracowniczym w bardzo kiepskich warunkach, nie może zabrać tam synka. Chciałaby jak najszybciej wrócić z małym Adiletem do domu, do Kirgistanu. Tam już czeka rodzeństwo" - czytamy.