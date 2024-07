Klienci dostaną pieniądze z kaucji za butelki? Sieci widzą problemy

Co to oznacza? Ustawa nie nakłada na sieci spożywcze obowiązku instalacji w sklepach automatów do odbierania odpadów. Puste butelki mogą odbierać także pracownicy sklepów. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste podaje, że za granicą taki model segregowania odpadów bywa całkiem popularny. W Niemczech liczba punktów, które odbierają opakowania ręcznie wynosi aż 80 proc., podaje stowarzyszenie.