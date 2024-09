To przy klimatyzacji jest zabronione. Kierowca dostanie wysoki mandat

Choć wakacje już się zakończyły, temperatura za oknem wciąż potrafi osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Awaria klimatyzacji w takich warunkach może więc dać się we znaki. Koszty naprawy w serwisie są jednak wysokie, co skłania niektórych kierowców do próby usunięcia problemu za pomocą tanich zestawów naprawczych.