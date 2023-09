Kobieta skazana za unikanie służby wojskowej. Pierwszy taki wyrok w Rosji

Kobieta uzyskała zaświadczenie medyczne o niezdolności do służby, lecz w ocenie sądu i prokuratury nie było to wystarczającym powodem, by odstąpić od wymierzenia kary. W uzasadnieniu wyroku powołano się na argument, że kobieta - mimo ciąży - nie zdecydowała się na odejście z armii i podjęła taką decyzję dopiero w reakcji na wiadomość, że została objęta mobilizacją na wojnę z Ukrainą - przekazała niezależna telewizja za dziennikiem "Kommiersant".