Kodeks Agenta PRO pokazuje, jak wprowadzać najlepsze praktyki branży nieruchomości

W Kodeksie wzięto pod lupę ogólne etapy kontaktu z klientem w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości i wskazano kluczowe momenty każdej ze ścieżek, poruszając dodatkowo temat najmu. Autorzy podpowiadają co zrobić, by pozytywnie zaskoczyć, by uniknąć kłopotliwych sytuacji oraz jak im zapobiegać, a także jak pozostawić po sobie najlepsze wrażenie jak najmniejszym kosztem. Kodeks Agenta PRO jest dla agentów nieruchomości wsparciem i inspiracją w wypracowaniu unikalnej recepty na profesjonalną obsługę obecnych oraz przyszłych klientów. Dzięki niemu agenci jeszcze lepiej poznają klientów - ich perspektywę, obawy i oczekiwania, a to z kolei pozwoli na stworzenie prawdziwej przestrzeni porozumienia we wspólnej rzeczywistości i co za tym idzie, bezstresowych transakcji zakończonych sukcesem.