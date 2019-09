Koła gospodyń wiejskich chcą 23 mln zł. Do wzięcia jest 40 mln zł

Koła gospodyń wiejskich złożyły między 7 maja a 31 sierpnia wnioski o pomoc finansową na łączną kwotę 23 mln 334 tys. W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała na ten cel 40 mln zł.

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań. Wysokość pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich jest uzależniona od liczby ich członków. Jeżeli koło ma mniej niż 30 członków to może otrzymać 3 tys. zł. Jeśli liczy od 31 do 75 członków to może otrzymać 4 tys. zł, a 5 tys. zł jeśli tworzy je więcej niż 75 osób.