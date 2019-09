Kolega prosi o kod BLIK? To może być oszustwo

To nie pierwszy raz, kiedy policjanci apelują o ostrożność, bo przestępcy oszukują "na BLIK-a". Nadal jednak ludzie padają ich ofiarą.

Oszuści uzyskują dostęp do aplikacji Messenger i za jej pośrednictwem wysyłają do znajomych danej osoby wiadomości z prośbą o wygenerowanie i podanie im kodu BLIK. Najczęściej tłumaczą to pilną potrzebą zrealizowania przelewu bądź uiszczenia jakiejś opłaty i chwilowym brakiem dostępu do środków zgromadzonych na swoim koncie.