Kolejna awaria niemieckiego samolotu rządowego. Winne gryzonie

Wicekanclerz RFN Olaf Scholz wracając z konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na Bali musiał skorzystać z samolotu rejsowego. Wszystkiemu winne gryzonie.

Okazało się, że uszkodziły one w samolocie kabel elektryczny uziemiając go na co najmniej kilka dni, bo tyle ma potrwać naprawa. Wicekanclerz musiał wracać do Niemiec samolotem rejsowym. Natomiast prezes Niemieckiego Banku Federalnego Jens Weidemann życzył na konferencji końcowej 20 dziennikarzom towarzyszącym niemieckiej delegacji „dużo szczęścia przy bukowaniu zastępczych przelotów”.