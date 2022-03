Kolejne firmy odwracają się od Rosji. KFC, Pizza Hut i Carlsberg zawieszają działalność

Konkurenci McDonald's podjęli decyzję

W środę wieczorem czasu polskiego również AmRest Holdings ogłosił, że rozpoczął proces czasowego zawieszenia działalności restauracji działających pod szyldami KFC i Pizza Hut w Rosji. AmRest jest franczyzobiorcą marek KFC i Pizza Hut należących do amerykańskiej spółki Yum Brands Inc. Spółka ta we wtorek poinformowała o wstrzymaniu inwestycji w Rosji.