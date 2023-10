Kolejni rolnicy mają problem. Mówią o bankructwie i chcą dopłat od rządu

Izba przekazała, że uczestnicy spotkania zwrócili się również o umożliwienie spotkania delegacji rolników z ministrem rolnictwa w celu omówienia trudnej sytuacji w sektorze. Od kilu lat produkcja kalafiorów w Polsce spada. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2018 r. produkcja tych warzyw wyniosła 220 tys. ton, w ubiegłym roku było to 132,2 tys. ton. Spadała także w tym okresie powierzchnia ich uprawy z 9,3 tys. ha (2018 r.) do 5,6 tys. ha (2022 r.). Obecnie kalafiory na rynku hurtowym w Broniszach kosztują od 3,5 zł do 4 zł za sztukę. Według ekspertów sezon 2023 napawa optymizmem, widać, że Polacy przestawiają swoje myślenie i stawiają na zdrowe odżywianie, a co za tym idzie coraz chętniej sięgają po warzywa i owoce.