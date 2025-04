Kosmiczna cena "obłędnych" polskich malin. "Za atrakcje się płaci"

W oczekiwaniu na polskie truskawki tunelowe na rynku pojawiła się niespodzianka - krajowe maliny. Sezon na te owoce trwa od maja do września, w zależności od odmiany.

To właśnie tam trzy dni temu pojawiły się polskie maliny. Ceny wahają się od 95 do 110 zł/kg, co daje średnią na poziomie 105 zł/kg.