Kolejny paragon znad morza. "Ceny są normalne"

"Moim zdaniem ceny nad Polskim morzem nie są wysokie, wręcz normalne" - pisze do nas pan Dawid i pokazuje zdjęcia dwóch paragonów.

Najdroższe były oczywiście ryby. Zestaw z dorszem kosztował od 33 do nawet 64 złotych.

Od początku wakacji czytelnicy Wirtualnej Polski przysyłają do naszej redakcji rachunki z nadmorskich kurortów. Większość pokazuje drożyznę nad polskim morzem.

"Ceny oszalały" - pisze na dziejesie.wp.pl pan Robert, który wypoczywa w Juracie. I wysyła zdjęcie paragonu - za obiad dla dwóch osób z rybami i dodatkami zapłacił niemal 200 zł (choć należy podkreślić, że 33 zł to koszt piwa i drinka).

Pan Łukasz, który urlop spędza w Jastarni, należy właśnie do grupy zadowolonych. Przesłał paragon za obiad dla czterech osób. Rodzina zamówiła 2 dania obiadowe za 15 zł i jedno za 20, do tego zupę za 12 zł. Nie wyszczególniono, co wchodzi w skład poszczególnych "dań obiadowych", ale na zdjęciu widać mięso z frytkami.