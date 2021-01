Kolejny skutek brexitu. Brytyjscy kierowcy mogą szaleć na unijnych drogach

Od oficjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej minęły dopiero dwa tygodnie, więc nie dziwi, że każdego dnia dowiadujemy się o nowych przykładach wpływu brexitu na codzienne życie. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że brytyjscy kierowcy muszą zapamiętać, że nie wolno im wwozić na teren Unii Europejskiej kanapek z wędliną czy serem – a to dlatego, że nowe regulacje zabraniają wwożenia produktów takich jak mięso, ser czy mleko bez odpowiedniej zgody. Holenderscy celnicy stanowczo egzekwują przepisy .

Nietypowe skutki brexitu. Holendrzy konfiskują Brytyjczykom kanapki

Bezkarnością mogą się cieszyć nie tylko we Francji, lecz z racji bliskości geograficznej, to właśnie po tym kraju najczęściej jeżdżą brytyjscy kierowcy. Stąd to Francuzi alarmują o nowym, nie branym wcześniej pod uwagę problemie.