Koncentratory tlenu? Polacy wypożyczyli już wszystkie. Chcą leczyć się w domach

Jest to już czwarte miejsce, z którym się kontaktujemy, aby wypożyczyć koncentrator tlenu. W każdym z nich słyszymy podobną odpowiedź - sprzętu teraz nie ma i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy będzie.

- Koncentratory tlenu to urządzenia, które za pomocą skomplikowanej technologii, która się nazywa sitem molekularnym są w stanie oddzielić tlen z powietrza od innych gazów - wyjaśniał dla abcZdrowie.pl dr Konstanty Szułdrzyński , anestezjolog, członek Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych Prezesa Rady Ministrów.

Sprzęt stosuje się m.in. przy schorzeniach związanych z chorobami układu oddechowego. Można go zakupić w sklepach medycznych albo wypożyczyć na określony czas.

"Klienci dzwonią nawet w nocy"

Dzwonimy do kolejnej wypożyczalni TlenoTerapia w Łodzi. Jeszcze przed połączeniem z pracownikiem, słyszymy automatycznie nagrany komunikat, który informuje, że w tym momencie wypożyczalnia nie ma dostępnych koncentratorów.

Przed wybuchem pandemii nasza rozmówczyni podobnych telefonów odbierała o wiele mniej, średnio pięć tygodniowo. To w ostatnich tygodniach popularność tego sprzętu gigantycznie wzrosła.

- W wypożyczalni mamy pięćdziesiąt koncentratorów. W listopadzie mieliśmy dwa zwroty od klientów, którym sprzęt nie był już potrzebny. Nie minęły dwie godziny i koncentratory pojechały już do nowych osób - dodaje Dorota Ejsmont.

Tlen wart tysiące

- Popyt na te koncentratory zdecydowanie się ostatnio zwiększył. Obserwujemy to jakoś od dwóch miesięcy - dodaje właściciel jednej z aukcji na Allegro.

Inny sprzedawca na platformie zapytany o sprzedaż koncentratorów mówi, że jest to od 10 do 20 sztuk dziennie.

Ekspert ostrzega

Mniej entuzjastycznie niż klienci wypożyczalni czy użytkownicy Allegro, podchodzi do koncentratorów środowisko medyczne. Według dra Szułdrzyńskiego, stosowanie koncentratorów może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa.

- Pacjent, który potrzebuje tlenu, to jest pacjent, który może być potencjalnie niestabilny. Jeśli ktoś w przebiegu zapalenia płuc potrzebuje tlenu, to powinien leżeć w szpitalu, a nie w domu na koncentratorze - mówił abczdrowie dr Szułdrzyński.

- Pacjent może potrzebować zwiększonej ilości tlenu albo podłączenia do respiratora w bardzo krótkim czasie. I teraz, kto oceni stan pacjenta, który jest w domu? Nie ma takich możliwości. Jeżeli chory jest w szpitalu, to uda się zadziałać na czas, a jeśli jest w domu, to może umrzeć - dodaje dr Szułdrzyński.