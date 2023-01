Kończy się czas na wykorzystanie bonu turystycznego. Zostało niemal 400 mln zł

Bon turystyczny został wprowadzony przez rząd w 2020 roku w odpowiedzi na zapaść w branży turystycznej, spowodowaną pandemią COVID-19. To jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.