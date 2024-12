Koniec zbierania na tacę. Księża wychodzą z nową propozycją

Ofiaromaty w polskich parafiach zaczęły pojawiać się w 2019 r. Są to urządzenia, dzięki którym wierni mogą złożyć ofiarę w formie bezgotówkowej , czyli kartą lub blikiem. Pierwszy w Polsce ofiaromat stanął w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach w archidiecezji krakowskiej.

Pomysłodawcą bezgotówkowej formy wpłaty był świecki lider wspólnoty Głos na Pustyni w Krakowie Karol Sobczyk. – Chcieliśmy im pomóc tak, żeby odbywało się to prosto i bez potrzeby angażowania dodatkowej osoby, która musiałaby trzymać terminal w ręce – mówił Karol Sobczyk.

Jedną z parafii, której proboszcz postanowił całkowicie zrezygnować z tradycyjnego zbierania pieniędzy na tacę, jest parafia Imienia Jezus w Poznaniu, popularnie zwana Łaciną. Zdaniem proboszcza ks. Radka Rakowskiego, dzięki zastąpieniu składania ofiar na tacę formami bardziej przystającymi do współczesności finanse parafii są bardziej transparentne.

– Od 40 lat nie używam gotówki i wiem, że podobnie ma większość ludzi. Dlatego nie sądzę, by przestawienie się z tacy na transakcję bezgotówkową mogło być dla wiernych problemem. To raczej wcześniej musieli się przestawiać, że w kościele muszą wyjątkowo używać gotówki, a nie karty, jak w większości miejsc, do których chodzą – ocenił.