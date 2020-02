Konieczny wymóg, by dostać 13. emeryturę. Niektórym przejdzie koło nosa

Nawet 200 tys. emerytów może nie dostać w tym roku "trzynastek". Ci, którzy nabędą prawa do świadczeń zbyt późno, nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze.

Zgodnie z projektem ustawy , nad którym posłowie mają głosować w przyszłym tygodniu, dodatkowe świadczenie należy się osobom, które mają prawo do pobierania emerytury lub renty.

Trzynaste emerytury będą przyznawane w kwietniu, co oznacza, że aby dostać dodatkowe pieniądze, do 31 marca trzeba osiągnąć wiek emerytalny, wystąpić do ZUS o emeryturę, rozwiązać umowę z pracodawcą i mieć decyzję zakładu o wypłacie świadczenia.