WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Materiał Partnera konto walutowe 3 godziny temu Konto walutowe – komu może się przydać? Konto walutowe jest kontem, które pozwala klientowi banku na gromadzenie środków pieniężnych w różnych walutach świata – w zależności od konkretnej oferty. Konto takie niesie ze sobą wiele korzyści i jest skierowane do szerokiej grupy docelowej, warto więc przyjrzeć się z bliska płynącym z niego atutom. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Pixabay.com) Konto walutowe – dla osób inwestujących za granicą Konto walutowe będzie dobrym wyborem dla osób, które inwestują swoje środki pieniężne za granicą – np. na giełdzie w obcych walutach. Pozwoli ono na uniknięcie kosztów związanych z przewalutowaniem środków, co mogłoby się okazać dość drogą usługą – szczególnie w kontekście obrotu dużymi pieniędzmi. Nie ma oczywiście znaczenia, czy mówimy tutaj o inwestycjach giełdowych, czy chociażby inwestycjach w nieruchomości: taki rodzaj konta będzie przydatny w każdego rodzaju działaniach tego typu. Coś dla osób pracujących za granicą Tego rodzaju konto będzie też doskonałym wyborem dla osób, które pracują za granicą – i które zarabiają w obcych walutach. Wówczas nie istnieje problem przeliczania waluty, a posiadacz takiego konta nie będzie narażony na straty finansowe. Jest to niezwykle przydatny rodzaj usługi, szczególnie w dobie, gdy bardzo wielu Polaków pracuje właśnie poza granicami kraju. Co więcej, szczególnie zyskają na takim koncie osoby pracujące w różnych krajach, których dochody osiągane są w kilku walutach. Wówczas konto walutowe zagwarantuje przejrzystość osiąganych dochodów i ułatwi kontrolę nad pieniędzmi klienta. A takich pracowników jest bardzo wielu, np. pracujących na zasadzie kontraktu z firmami rozsianymi na całym świecie. Osoby zaciągające kredyt w obcej walucie Konto walutowe okaże się też bardzo przydatne w sytuacji, w której klient będzie zaciągał pożyczkę czy kredyt w obcej walucie. W przypadku braku takiego konta, pożyczka wiązałaby się z dodatkowymi kosztami związanymi z przewalutowaniem środków. Posiadanie konta walutowego zwalnia z takiej niedogodności. Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania podwójnej rozwagi podczas podejmowania takiej decyzji kredytowej. W naszym przekonaniu jej podjęcie będzie najbardziej zasadne tylko wówczas, gdy klient będzie osiągał dochód w tej samej walucie, w której zaciągał będzie kredyt. Coś w sam raz dla podróżnych Jednak nie tylko biznesmeni czy inwestorzy docenią wartość konta walutowego. Taki rodzaj rachunku będzie też szalenie przydatny osobom, które dużo podróżują – nie tylko po Europie, ale i po świecie. Konto walutowe okaże się wówczas nieocenione i ułatwiające przeprowadzanie nawet drobnych transakcji. Dlaczego? Bowiem co do zasady, nie będą pobierane żadne prowizje z tytułu płatności bezgotówkowych, których przecież współcześni klienci dokonują całe mnóstwo. Konto walutowe pozwala też na wykonywanie bezpłatnych wypłat z bankomatów, co również zagwarantuje większe poczucie bezpieczeństwa wśród podróżnych. Jakie są dodatkowe korzyści z posiadania konta walutowego? Choć taki rodzaj konta może budzić poczucie, że jest drogi w utrzymaniu – nie jest to prawdą. Obecnie różne banki oferują otwarcie takiego rachunku bezpłatnie, co z całą pewnością będzie zachęcające dla ich potencjalnych posiadaczy. Ponadto, do takiego konta oczywiście mogą być przypisane wielorakie warianty kart Visa i MasterCard, za których utrzymanie klient będzie ponosił co najwyżej symboliczną opłatę. Tego typu możliwości są aktualnie bardzo rozbudowane, a banki dodają do swoich produktów różne „bonusy”, np. w postaci dodatkowych ubezpieczeń. Konto walutowe – coś, co warto mieć Człowiek, który posiada dokonuje jakichkolwiek płatności za granicą (biznes, czy też podróże), zdecydowanie powinien rozważyć założenie konta walutowego. Konto walutowe nie jest drogie w utrzymaniu, a pozwala na dokonywanie bezpłatnych transakcji bezgotówkowych i gotówkowych (wypłaty z bankomatów). Warto rozważyć założenie takiego rachunku. Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne