Ruszyły kontrole domów umowy. Ruszyły kontrole domów

Od lipca 2022 roku, po nowelizacji m.in. prawa wodnego, właściciele szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobligowani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych, podpisanej z firmą asenizacyjną. Dodatkowo są zobowiązani do przechowywania potwierdzeń opłat za każdy wywóz nieczystości. Dotyczy to około pół miliona Polaków, których domy nie są podłączone do kanalizacji — informuje serwis muratorplus.pl. Za brak umowy lub potwierdzeń opłat można dostać po 500 zł grzywny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, może on nałożyć karę grzywny nawet do 5 tys. zł.