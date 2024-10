Kontrole szamb na ROD. Można nawet stracić działkę

W sierpniu 2022 r. wprowadzone zostały przepisy, które zobowiązują gminy do utworzenia ewidencji szamb oraz przeprowadzenia kontroli ich legalności. Powodem są przypadki nieszczelnych zbiorników, z których nieczystości mogą przedostawać się bezpośrednio do gleby. Wiele gospodarstw domowych nie korzysta z usług firm zajmujących się wywozem nieczystości, co prowadzi do zanieczyszczania środowiska.