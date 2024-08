Kontrole szamb idą w setki tysięcy. Polacy płacą słone kary

Kary za szamba

Póki co kary dostają wyłącznie właściciele szamb. W odpowiedzi na zapytanie money.pl Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 z Gorzowa Wielkopolskiego podało, że w 2023 r. skontrolowano właścicieli ponad 1000 posesji. - Pośród skontrolowanych były te, których właściciele odprowadzali nieczystości do zbiornika bezodpływowego, do przydomowej oczyszczalni ścieków, ale także te, które nie miały żadnej instalacji do gromadzenia nieczystości - poinformowało Biuro.