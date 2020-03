Koronawirus. Już nie tylko maseczki, sprzedają nawet specjalne kombinezony. Znany internista komentuje

Skromna maseczka kosztowała jeszcze niedawno 6 zł. Teraz można ją dostać jako "zabezpieczenie przed koronawirusem" za 400 zł. Ale to nie wszystko - pojawiają się też specjalne żele, inhalatory czy nawet kombinezony ochronne. Znany internista komentuje: maseczka się przyda, ale nie to jest najważniejsze.

Koronawirusowe szaleństwo trwa i pomysłowi sprzedawcy zarabiają na tym krocie. Maseczka, która podrożała o 394 złote z powodu epidemii, to skrajny przykład. Tomasz Jankowski, rzecznik serwisu Ceneo.pl, przyznaje jednak, że ruch w interesie jest. - Ceny maseczek wzrosły nawet 30-krotnie. Średnio natomiast o 100 proc. - mówi Wirtualnej Polsce.

Wszystko ma to oczywiście związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. - Aktualnie ponad 50 tys. osób dziennie szuka u nas maseczek. Trend dzienny na maski antysmogowe w okresie wzmożonego smogu był dziesięć razy niższy - dodaje Jankowski.

Maseczki to jednak nie wszystko. Jako "zabezpieczenia przed groźnym wirusem" sprzedawane są również żele czy zestawy ochrony biologicznej. - W przypadku żelów antybakteryjnych i podobnych środków trend ruchu jest u nas wyższy o 20 proc., ceny wzrosły średnio o 10 proc. - mówi WP rzecznik Ceneo.pl.

Oczyszczacz powietrza na koronawirusa - to propozycja od firmy Xiaomi

Mało? Można trafić również na kombinezony. Internetowi sprzedawcy oferują najbardziej zaawansowane zestawy "typu 3" za ok. 200 zł. "Zostały przygotowane z myślą o zabezpieczeniu służb medycznych i ratowniczych narażonych na kontakt z materiałem biologicznym przy zagrożeniach takich jak: ASF, Ebola czy właśnie koronawirus. Wysyłka do 24 godzin" - zapewnia sprzedawca kombinezonów.

Pytania o kontrolę cen produktów sprzedawanych w kontekście koronawirusa wysłaliśmy do UOKiK. Odpowiedzi opublikujemy po ich otrzymaniu.

