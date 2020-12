Koronawirus. Parabanki apelują do premiera. Chcą zwiększenia limitów kosztów udzielanych pożyczek

Ekonomia wzięła górę nad polityką. Rząd pokazał, że umie liczyć

Ich zdaniem, arbitralna decyzja co do kształtu regulacji i bezprecedensowy charakter procesu legislacyjnego stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami rządu o nawiązaniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji przy kolejnych zmianach regulacyjnych.

"Pragniemy zauważyć, że jest to kolejna regulacja nieuwzględniająca stanowiska i głosu branży, wprowadzana bez dogłębnej oceny skutków regulacji. O ile jednak tryb uchwalenia poprzedniej ustawy drastycznie obniżającej maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych można tłumaczyć ekstraordynaryjną sytuacją związaną z epidemią, o tyle nie znajdujemy uzasadnienia dla aktualnie przyjętej ścieżki legislacyjnej, tym bardziej, że obecnie obowiązujące przepisy pozostają w mocy do 8 marca 2021 r., co w naszej ocenie stwarza przestrzeń do konsultacji i dialogu" - czytamy w treści apelu.