Koronawirus. Uzdrowiska zapraszają na "pocovidowe turnusy rehabilitacyjne". Tanio nie jest

"Chorowałeś na COVID-19? Jesteś zmęczony, osłabiony, dokuczają Ci duszności? Umów się na turnus rehabilitacyjny" - to reklama uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.

Podobnych ofert jest sporo - swoje turnusy ma też np. Uzdrowisko Nałęczów. Cena za dwutygodniowy pobyt zależy tam nie tylko od wybranego pokoju, ale też od tego, czy pacjent był wcześniej hospitalizowany, czy nie. Jeśli tak, to może zapłacić nawet 3,8 tys. zł. Tańsze jest uzdrowisko Tulipan z Ustronia - najtańszy 8-dniowy pobyt to koszt 1,2 tys. zł.

Nordic walking i ultradźwięki

Czego w ogóle spodziewać się po takim wyjeździe? W uzdrowisku z Inowrocławia słyszymy, że wszystko zaczyna się od konsultacji z lekarzem. Potem wybierane są konkretne programy i ćwiczenia. Może to być "trening rowerowy", nordic walking czy też klasyczna gimnastyka. Ale również terapia w komorze tlenowej czy inhalacje solankowe bądź ultradźwiękowe. W innych uzdrowiskach ozdrowieńcy mogą też m.in. liczyć na pomoc psychologa.

Rehabilitacja na NFZ? Tak, ale w marcu 2022

Mariusz Grochowski, dyrektor szpitala, mówi Wirtualnej Polsce, że w tym momencie w ośrodku przebywa ponad 90 osób. Placówka jednak była rozbudowywana i już niebawem ma być gotowa to przyjęcia 120 ozdrowieńców. Inne podobne punkty też mają być powiększane.

Sam Grochowski jednak przyznaje, że to za mało jak na gigantyczne potrzeby. Ozdrowieńcy mogą w tej chwili liczyć na przyjęcie na NFZ w marcu, ale przyszłego roku.

Na co cierpią ozdrowieńcy po COVID-19, którzy nie czują się jeszcze w pełni zdrowi? Grochowski mówi, że właściwie każdy przypadek jest inny. Niektórzy mają szumy w uszach, inni - problemy z zapamiętywaniem. Jeszcze inni czują się osłabieni lub ciągle mają kłopoty z oddychaniem. Dlatego zdaniem dyrektora szpitala niezbędne jest indywidualne podejście do każdego, kto przyjeżdża. - Tylko w takim przypadku ma to sens - mówi w rozmowie z WP Finanse.