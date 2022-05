Kościół wynajął lokal za bezcen, dla innych cena była zaporowa. Warszawski ratusz tłumaczy

Zgłosili się jako jedyni

Leduchowski wyjaśnił też, że od kwietnia 2022 r. dzierżawcą nieruchomości jest Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, który jako jedyny na przestrzeni ostatnich lat zwrócił się do stołecznego Zarządu Mienia Skarbu Państwa o możliwość udostępnienia budynku. "Umowa dzierżawy została zawarta na okres trzech lat, na podstawie § 7 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy" - sprecyzował Leduchowski.