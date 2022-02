Słynny salon Empiku przestanie istnieć. "Decyzja była dla nas bardzo trudna"

To już koniec słynnego warszawskiego Empiku. "Z dniem 28 lutego salon Empik przy Nowym Świecie zostanie zamknięty w wyniku braku porozumienia z Biurem Mienia Skarbu Państwa co do warunków dalszej współpracy i najmu" - tłumaczy portalowi finanse.wp.pl rzeczniczka prasowa Empiku Monika Marianowicz.