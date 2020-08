Kradł datki wiernych. Złodziej ze Szczecina stanie przed sądem

Przez nieco ponad tydzień – od 28 marca do 4 kwietnia tego roku – młody mężczyzna włamywał się do kościołów w Szczecinie i kradł skarbonki. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia.

Nie wiemy, w ilu kościołach 29-latek dokonał kradzieży