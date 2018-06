Kredyt gotówkowy - na co zwrócić uwagę?

Brak gotówki nie pozwala ci zapomnieć o zbliżających się wydatkach? Jeśli w Twoim budżecie brakuje pieniędzy, możesz skorzystać z rozwiązania, z którego korzysta już niemal co trzeci pełnoletni Polak. Kredyt gotówkowy jest ofertą, która szybko zyskała dużą popularność (sprawdź oferty na https://www.17bankow.com), szczególnie wśród osób, które cenią sobie oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Jeśli szukasz sposoby, by w łatwy sposób wybrać bezkonkurencyjną ofertę, musisz dowiedzieć się czegoś więcej o samym produkcie, a także poznać haczyki wykorzystywane często przez banki. Z naszą pomocą dowiesz się wszystkiego, co przybliży Cię do podpisania najlepszej umowy kredytowej.

Maksymalna wartość kredytu gotówkowego

Jako przyszłego kredytobiorcę, który ma konkretne wymagania i potrzeby, powinna zainteresować Cię minimalna i maksymalna kwota kredytu, jaką oferuje bank, udzielając konkretnego zadłużenia. Oferty potrafią się pod tym względem diametralnie różnić, co oznacza, że część z dostępnych usług może Cię nie interesować, ze względu na podstawowe warunki umowy. Jeżeli zależy Ci na wysokiej wartości kredytu, prawdopodobnie nie będzie możliwe skorzystanie z promocyjnych ofert, które często posiadają ograniczone warunki pod względem oferowanej wartości zadłużenia.

Minimalna kwota kredytów gotówkowych rzadko wynosi mniej niż 1000,00 złotych. Szukając usług o niższej wartości, często trzeba zwrócić się w stronę produktów oferowanych przez parabanki.

Maksymalna kwota, o jaką możliwe jest wnioskowanie w ramach kredytu gotówkowego to od 150 000,00 do 200 000,00 złotych. Pamiętaj, że maksymalna wartość kredytu będzie jednak ściśle związana z wysokością Twojej zdolności kredytowej. Bank zweryfikuje Twoje miesięczne dochody, a także historię kredytową. Warto zatem wnioskować o kredyt, który leży w zasięgu Twoich możliwości finansowych pod względem spłaty.

Okres kredytowania i rodzaj rat

Pozornie okres kredytowania nie ma dużego znaczenia i wielu kredytobiorców nie zastanawia się nad wyborem okresu spłaty. Jeżeli jednak szukasz dobrego zadłużenia, koniecznie przyjrzyj się wariantom, w jakich proponowany jest kredyt, który Cię zainteresował.

Długi okres kredytowania pozwala obniżyć miesięczny koszt raty, co jednoznacznie wpływa na wyższą zdolność kredytową i możliwość wnioskowania o wyższe zadłużenie, jeżeli takie są Twoje potrzeby. Długi czas spłaty to jednak wyższy koszt kredytu. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą obniżyć do jak najniższych kosztów wysokość raty miesięcznej.

Krótki okres kredytowania dedykowany jest Klientom, którzy są w stanie przeznaczyć na spłatę zadłużenia większą kwotę pieniędzy i zależy im na szybkim uregulowaniu kredytu. Najczęściej krótki okres spłaty sprawdza się przy niskiej wartości zobowiązania.

Kredytobiorca może wybrać między ratami równymi przez cały okres umowy oraz ratami malejącymi.

Raty równe - harmonogram spłaty kredytu wyznacza miesięczne raty, o równej kwocie, przez cały okres obowiązywania umowy między Klientem a bankiem udzielającym zadłużenia.

Raty malejące - kredytobiorca zobowiązany jest do wyższej zdolności kredytowej, ze względu na obliczanie możliwości finansowych dostosowanych do pierwszej raty, która jest zgodnie z harmonogramem spłaty najwyższa. Ogólny koszt kredytu spłacanego w ten sposób jest niższy niż kredytu gotówkowego udzielanego w równych ratach.

Jak sprawdzić koszt zadłużenia?

Każdy usługobiorca, decydujący się na kredyt gotówkowy lub pożyczkę czy chwilówkę (https://www.17bankow.com/chwilowki), zdaje sobie sprawę z wagi, jaką dla produktu finansowego odgrywa jego koszt. Chcąc uchronić się przed wysokim oprocentowaniem oraz opłatami dodatkowymi, warto zwrócić uwagę na całkowity koszt kredytu, a także porównać go z innymi usługami, dostępnymi na rynku.

W tym celu możesz wykorzystać ranking kredytów gotówkowych oraz kalkulator kredytowy. To narzędzia, które pozwolą Ci poznać najważniejsze warunki udzielanych zadłużeń, oprocentowania nominalnego, prowizji, opłaty przygotowawczej oraz RRSO kredytu. Bez konieczności udawania się do oddziału banku określisz całkowity koszt kredytu, wraz z orientacyjną kwotą, jaką stanowić będą miesięczne raty. By w pełni wykorzystać potencjał rankingu oraz kalkulatora, wpisz w odpowiednie pola kwotę kredytu gotówkowego, która Cię interesuje, a także orientacyjny czas spłaty. Zapewniamy, że porównując w ten sposób oferty banków, dużo łatwiej będzie Ci podjąć decyzję o podpisaniu konkretnej umowy.