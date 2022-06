"Król okularów" Leonardo Del Vecchio nie żyje. To do niego należała słynna marka Ray-Ban

To do Leonardo Del Vecchio należała słynna marka Ray-Ban, a także Oakley i Vogue Eyewear. Z tego powodu o 87-latku mówiono "król okularów". Według rankingu Bloomberga Włoch miał przed śmiercią majątek wyceniany na 24,1 mld dolarów, co czyniło go 54. pod względem majątku człowiekiem na świecie i numerem dwa, jeśli chodzi o mieszkańców Włoch.