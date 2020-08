Króliki, zabytkowy zegar, samochody. Gdzie trafiają rzeczy pochodzące z przestępstwa?

Ostatnio głośno było o sprawie pumy Nubii. Sąd orzekł przepadek pumy Nubii na rzecz Skarbu Państwa i zlecił wykonanie wyroku Ogrodowi Zoologicznemu w Poznaniu. Z wyrokiem nie godził się mężczyzna, który mieszkał z drapieżnikiem przez 6 lat. Właściciel nie chciał oddać zwierzęcia i uciekł z nim do lasu. Po obławie zwierzę trafiło do zoo w Chorzowie.

Jak podaje "Rzeczpospolita”, nietypowe przypadki ma też na swoim koncie Warszawski Sąd Okręgowy. Orzekł on przepadek zabytkowego zegara z XVII wieku, który był przemycany przez pewnego zakonnika. Zegar trafił do Naczelnej Organizacji Technicznej.

Duża część rzeczy, których przepadek orzeka sąd, to narzędzia, które służą do popełnienia przestępstwa: noże, siekiery, łopaty, kije bejsbolowe. Po wyroku są niszczone.

Jaka jest różnica? Na przykład samochód ze specjalnie skonstruowanymi skrytkami, którym przemytnik próbował nielegalnie wywieźć papierosy, to przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Jednak już same papierosy to przedmioty pochodzące z przestępstwa.