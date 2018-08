Krystyna Pawłowicz znów uderza w imigrantów. Krytykuje Szwecję, "wścieka ją" też to, co dzieje się w Polsce

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz znów w dosadnych słowach pisze o imigrantach. Jeden z internautów opublikował pod jej postem na Twitterze zdjęcie grupy cudzoziemców w jednym z miast w Polsce. "Wścieka mnie to…" - brzmi odpowiedź Pawłowicz.

">>Goście<< podpalają Szwedom lasy, samochody tłuką policjantów, kradną, biją i gwałcą, mordują... Szwedzi nie pozwalają o tym nawet mówić ani oskarżać. Szwecja,najbardziej genderowe, zabijające naturę ludzką państwo, już nie reaguje... Nawet kredą na chodniku...” - drwi posłanka we wpisie.

Do jej słów odniósł się jeden z internautów. Zamieścił zdjęcie grupki ciemnoskórych osób. Opatrzył je takim wpisem (pisownia oryginalna):

"Zdjęcie zrobione 2 godz. temu. To Polska, 100 tys. miasto. Takie grupki widuję coraz częściej. Co z obietnicą wyborczą? To na pewno nie są turyści, ani studenci!"