Kryzys gazowy rozkwita w Niemczech. Miasta stworzą miejsca do ogrzania się dla najuboższych

Rendsburg odwołał lodowisko zaplanowane na tegoroczny jarmark świąteczny, w celu zaoszczędzenia energii. Wszystko przez to, że urządzenia chłodzące zużywają dużo energii elektrycznej, której potem może zabraknąć w innych miejscach. Wobec przewidywanego braku gazu nie jest to odpowiedzialne - stwierdziła rzeczniczka. W wielu przypadkach gaz wykorzystywany jest również do wytwarzania energii elektrycznej.