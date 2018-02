Książka kucharska za sześć naklejek. Nowa propozycja Lidla do zdobycia już wkrótce

Lidl znowu bierze się za wydawanie książek. Tym razem stawia na przepisy kucharskie. Sieć chwali się, że jej propozycja nakładem przebija największe wydawnicze hity. Chętnych zwykle jest więcej niż dostępnym egzemplarzy.

26 lutego pojawi się kolejna książka w serii "Kuchnia Lidla”. Na półkach polskich domów stoi, jak dotąd, blisko 8 milionów egzemplarzy poprzednich tytułów, więc statystycznie rzecz biorąc, swój własny egzemplarz posiada co 5. Polak. Najnowsza spodoba się miłośnikom zdrowego odżywiania.

Autorzy książki "Jeść Zdrowiej" podzielili ją na dwie części. W pierwszej zawarli informacje na temat najnowszych zaleceń żywieniowych, dzielą się poradami dietetycznymi i opowiadają o produktach. Druga część to artykuły i przepisy dotyczące pięciu popularnych obecnie trendów żywieniowych: wegetarianizmu, weganizmu, diety bez laktozy, bez glutenu oraz szeroko rozumianego "stylu fit".

Siec nieprzypadkowo sięgnęła po zdrową kuchnię. Już od dawna promuje na swoich półkach zdrowe jedzenie, w tym produkty bezglutenowei bio. Ponadto Lidl przyjął zobowiązanie dotyczące redukcji zawartości dodawanej soli oraz cukru w produktach marek własnych o 20 proc.. Cel ma być osiągnięty do 2025 r. Firma podjęła także decyzję o wycofaniu ze sprzedaży jajek z chowu klatkowego do roku 2025 oraz o zaostrzeniu norm zawartości pozostałości pestycydów we wszystkich sprzedawanych warzywach i owocach.