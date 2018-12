Księża chodzący po kolędzie nie powinni brać pieniędzy. Polacy nie mają tu wątpliwości

Badania wykazały, że prawie dwie trzecie z nas uważa, że duchownym podczas noworocznych odwiedzin nie powinniśmy dawać kopert. Są już w Polsce diecezje, gdzie zakazano takich praktyk.

Jak przypomina gazeta, w kilku diecezjach już wiele lat temu wprowadzono zalecenia, by podczas wizyt duszpasterskich księża nie przyjmowali kopert od parafian. Kościelnym władzom chodziło o to, by podczas takich wizyt zarówno ksiądz, jak i rodzina, skupiali się na duchowości.